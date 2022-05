Homem morre e esposa e filha ficam feridas após colisão entre moto e ônibus, em Mosqueiro

Um acidente entre um ônibus e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e duas feridas, na noite do último domingo (8), no bairro do Murubira, em Mosqueiro. De acordo com informações da Polícia Militar, na moto havia três pessoas: Walleson Lázaro Ramalho da Silva, de 22 anos, que morreu no local, Larissa Oliveira da Silva, 29, e a filha do casal, de três anos, que ficaram feridas.

Acompanhe para mais informações.