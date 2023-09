Homem morre atropelado por caminhão de frango em Belém

Um homem que não teve identidade divulgada morreu ao ser atropelado por um caminhão carregado com frangos, na madrugada desta quinta-feira (21), por volta das 4h, na avenida Almirante Barroso com a travessa Antônio Baena, no bairro do Marco, em Belém. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

Vídeos que circulam em grupos de Whatsapp mostram a vítima caída ao chão, já sem vida. Ao lado do corpo, aparece uma motocicleta bastante danificada e um capacete. Não há confirmação se a vítima estava pilotando a moto ou seguia na garupa e ainda se fazia uso do equipamento de segurança.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e acionou a Polícia Científica para fazer a análise e remoção do cadáver. Dezenas de curiosos acompanharam o trabalho dos peritos, que coletaram vestígios para traçar a possível dinâmica do acidente.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “o condutor do veículo prestou socorro à vítima e se apresentou espontaneamente na delegacia, onde foi autuado pelo crime de homicídio culposo e liberado. O caso foi registrado na Seccional da Sacramenta”.