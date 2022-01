Homem morre após troca de tiros com a Polícia Militar

Um homem identificado como Antônio José da Silva, de 18 anos, morreu após troca de tiros com uma guarnição da Polícia Militar, no município de Uruará, sudoeste do Pará. O caso ocorreu no final da tarde da última quarta-feira (12). Segundo o comando da 13ª Companhia Independente de PM, o suspeito havia tentado invadir uma residência, rejeitou a ordem de prisão e atirou contra a equipe de policiais. Com informações do site Correio de Carajás.

Segundo os policiais militares envolvidos na situação, um morador da área comunicou que Antônio havia tentado entrar em uma casa. A partir da informação, diligências foram realizadas no sentido de localizar e prender o suspeito. Um inquérito instaurado na Delegacia de Polícia Civil está apurando a ocorrência.

Ainda conforme as informações da Polícia Militar, houve tentativa para que o suspeito se entregasse diante da ordem de prisão, porém, sem sucesso. O primeiro embate entre o suspeito e os policiais ocorreu no bairro Jardim Morumbi, onde Antônio José conseguiu fugir ao cerco policial. Horas depois, ele foi novamente localizado em uma vicinal na saída da cidade, conhecida como Travessão 180 Norte.

Na troca de tiros, Antônio José acabou ferido e faleceu em decorrência do ferimento. O corpo dele foi encaminhado ao necrotério do Hospital Municipal de Uruará. O suspeito possuía antecedentes criminais na delegacia local. Sua última prisão ocorreu no dia 10 de dezembro do ano passado, quando permaneceu preso por três dias e depois foi liberado. O inquérito vai apurar as responsabilidades sobre o crime. A equipe de policiais apresentou um revólver, munições e dinheiro, além de uma motocicleta, que estaria em poder do acusado.