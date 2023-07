Homem morre após suposta briga em partida de futebol em Ananindeua

Thiago Luiz Favacho e Silva, de 40 anos, morreu após, supostamente, se envolver em uma briga enquanto jogava bola, na madrugada deste domingo (16), no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém. A esposa dele, Maria de Jesus Nunes Lima, 44, disse à polícia que o marido saiu, por volta das 18h de sábado (15), para comprar o leite da filha e depois disso não retornou para casa. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.

Ainda segundo o relato da companheira de Thiago, por volta da 1h30 deste domingo (16), um carro levou o corpo dele até a Rua Roseli Nunes, em Águas Brancas, endereço onde ele morava, trajando apenas uma bermuda. Os ocupantes do veículo, que não foram identificados, disseram à Maria de Jesus que o marido estava jogando futebol e se envolveu em uma briga.

No desentendimento, conforme a mulher relatou à Polícia Militar, Thiago foi lesionado na cabeça e foi socorrido por moradores à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. Ao chegar no local, os profissionais de saúde constataram a morte. O cadáver, de acordo com a esposa da vítima, foi levado até a residência onde vivia.

Maria de Jesus não soube falar para a PM o local onde Thiago jogou futebol antes de morrer. Muito menos o nome das pessoas que estavam com o corpo dele.

Os militares do 30º Batalhão acionaram uma equipe da Polícia Científica para perícia e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado. “Diligências são realizadas para coletar mais informações e identificar os envolvidos nos crimes”, diz o restante do comunicado da PC.