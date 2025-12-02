Homem morre após ser baleado por dupla encapuzada em Tailândia

Welson Barbosa Dourado morreu na madrugada de segunda-feira (1º/12) depois de ser baleado por dois homens encapuzados em Tailândia, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de domingo (30/11).

O homicídio teria ocorrido por volta de 22h30. Segundo o portal Correio de Carajás, os suspeitos invadiram o imóvel onde Welson estava, na Rua Mogno, bairro Vila Macarrão, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele.

A dupla fugiu e a vítima foi socorrida por moradores da área, que acionaram uma ambulância do Samu. Welson foi levado ao Hospital Geral de Tailândia. Porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois. Ninguém soube passar mais detalhes sobre as características dos suspeitos.

Ainda conforme o Correio, Dourado possuía histórico criminal que, segundo a polícia, incluía tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, ele ainda foi apontado como suposto membro de uma facção criminosa. Não há confirmação se a vida pregressa da vítima teria ligação com o crime. Todos os fatos serão esclarecidos no decorrer das investigações.

Até o começo da manhã desta terça-feira (2/12), nenhum suspeito tinha sido localizado pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e foi informada de que a Delegacia de Tailândia investiga o caso e faz buscas para identificar e localizar os suspeitos. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.