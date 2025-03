Homem morre após ser baleado no bairro do Marco, em Belém

Um homem, de nome não revelado, morreu após ser baleado na noite deste sábado (1º/3), na avenida Duque de Caxias com a travessa Timbó, no bairro do Marco, em Belém. Por enquanto, a polícia não sabe dizer quem atirou nele e a motivação por trás do crime.

Segundo as autoridades, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local quando percebeu uma intensa movimentação de pessoas. Os militares, ao verem do que se tratava, encontraram a vítima alvejada e, com isso, solicitaram atendimento médico. No entanto, apesar de ter sido socorrida, a morreu dentro da ambulância, ainda conforme a polícia.

Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada sobre o caso. Nas imagens é possível ver o homem, vestido com uma bermuda azul e camisa escura, deitado no canteiro central. Até o momento, a origem do disparo de arma de fogo e a razão por trás dele ainda é um mistério.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.