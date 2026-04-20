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Polícia

Homem morre após ser baleado em frente a bar de Dom Eliseu

O crime ocorreu na noite de domingo (19)

O Liberal
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Homem é assassinado a tiros em frente a bar de Dom Eliseu. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Fernando Pereira da Silva, de 48 anos, conhecido como “Fernandão”, foi morto a tiros na noite de domingo (19), no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. A vítima estava em um bar quando foi alvejada várias vezes por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h20, em frente ao estabelecimento. Dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta Honda Biz de cor branca. Um deles desceu, se aproximou da vítima e efetuou diversos disparos.

No local do crime, os policiais encontraram 14 cápsulas deflagradas de calibre .380, além de um projétil. Fernando ainda foi socorrido por pessoas que estavam na área e levado em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Não há informações sobre a identidade dos suspeitos nem sobre a motivação do crime.

Conhecido na cidade, a morte de “Fernandão” causou comoção entre moradores. Até o momento. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC disse que o caso é investigado pela Delegacia de Dom Eliseu. “Segundo informações iniciais, a vítima morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo efetuados por um homem que chegou ao local acompanhado de outro em uma motocicleta. No local, foram encontradas cápsulas e um projétil. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração”, comunicou a instituição. Informações que possam ajudar na identificação dos envolvidos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

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