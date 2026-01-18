Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morre após ser atropelado na Rodovia Mário Covas, neste domingo (18)

O caso aconteceu próximo a um Shopping Center, no bairro do Coqueiro

Da redação
fonte

O acidente foi registrado na tarde deste domingo, 18 (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Na tarde, deste domingo (18), foi registrado um acidente na Rodovia Mário Covas, em Ananindeua. Segundo as imagens feitas por testemunhas no local, um homem (não identificado), foi atropelado por um carro de passeio, próximo à um shopping center. A vítima não resistiu.

Nas imagens é possível ver um homem caído na calçada, ainda sem receber atendimento, e o carro, com o parabrisas quebrado, também na calçada. Segundo a Polícia, a vítima não resistiu ao acidente e faleceu no local.

Esta matéria segue em atualização.

Palavras-chave

polícia

homem é atropelado no coqueiro
Polícia
