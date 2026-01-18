Homem morre após ser atropelado na Rodovia Mário Covas, neste domingo (18)
O caso aconteceu próximo a um Shopping Center, no bairro do Coqueiro
Na tarde, deste domingo (18), foi registrado um acidente na Rodovia Mário Covas, em Ananindeua. Segundo as imagens feitas por testemunhas no local, um homem (não identificado), foi atropelado por um carro de passeio, próximo à um shopping center. A vítima não resistiu.
Nas imagens é possível ver um homem caído na calçada, ainda sem receber atendimento, e o carro, com o parabrisas quebrado, também na calçada. Segundo a Polícia, a vítima não resistiu ao acidente e faleceu no local.
