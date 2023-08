Homem morre atropelado e motorista do carro foge, em Santarém

Um homem, identificado como Neucivaldo Moraes da Silva, de 24 anos, foi atropelado e morreu na madrugada deste sábado (19), em Santarém, no oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o atropelamento ocorreu no cruzamento da avenida Bartolomeu de Gusmão com a travessa Barjonas de Miranda. Testemunhas relataram para as autoridades que o motorista do carro fugiu do local, sem prestar socorro à vítima.

VEJA MAIS

Conforme a população, apesar de Neucivaldo ter sido atropelado na travessa Barjonas de Miranda, o corpo dele foi arrastado por vários metros e parou somente próximo à Rua Buganville. Ainda segundo populares, o motorista apresentava sinais de embriaguez e, depois de ter visto que atropelou o jovem, fugiu do local. Com o impacto do atropelamento, a placa do veículo foi arrancada e ficou caída no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no trecho onde o acidente ocorreu, mas o jovem já havia morrido. O caso foi registrado e a Polícia busca localizar o motorista responsável pelo atropelamento.