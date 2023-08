Aluna atropela e mata candidata durante prova de direção; outras duas pessoas ficaram feridas

Durante uma prova de direção ocorrida no último domingo (06), uma mulher foi atropelada e morta por uma outra candidata, no Distrito Federal. Segundo testemunhas, a aluna teria ficado nervosa após ter sido reprovada no teste e confundiu o pedal de freio com o do acelerador, atingindo a vítima que aguardava do lado de fora junto com outros alunos que fariam o teste.

O acidente ocorreu por volta das 12h30, quando uma jovem realizava o teste de direção. Testemunhas afirmam que a aluna recebeu o resultado de reprovação, sendo orientada a estacionar e desligar o carro. No entanto, a jovem se desesperou, pisou no acelerador e acabou atropelando uma mulher, identificada como Ozeni Alves Teixeira, de 49 anos, que foi prensada junto ao muro de um quiosque, sofrendo fraturas nos ombros, maxilar e na costela, que perfuraram o pulmão.

A vítima aguardava no ponto externo junto com mais pessoas. Além dela, outras duas foram atingidas, mas sem gravidade. Um examinar estava no carro junto com a aluna no momento do acidente. Ele não teve o nome revelado e está sendo investigado. Apesar disso, testemunhas relatam que ele prestou socorro à vítima após o ocorrido. A candidata atingida foi levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O examinador e a jovem que conduzia o veículo estão à disposição da justiça.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com