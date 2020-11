Youtuber chora após ser reprovado cinco vezes no teste de direção

Thomas Santana usou o Instagram para contar aos seus 3 milhões de seguidores que reprovou o teste de direção pela quinta vez na manhã de hoje (12).

“Não sei se é alguma coisa pessoal do Detran comigo, não sei o que tá rolando. Quinta vez? Tem que fazer o quê? Dez, quinze? Entrar no livro dos recordes?”, brincou nos stories.

O youtuber contou que já começou a prova errando a baliza, mas depois conseguiu recomeçar e fez tudo certo. Thomas revelou que o segundo erro foi na hora de sair da vaga para começar o percurso.

Ele disse ter feito questão de conferir se havia ligado a seta para a esquerda e engatado a primeira marcha. O examinador apontou que ele só se esqueceu de um detalhe: o freio de mão ainda estava puxado.

Após ter perdido dois pontos na prova, durante o percurso ele ainda conta que devia parar, mas na hora de dar a partida deixou o veículo na segunda marcha e acabou deixando o carro morrer.

“Meu irmão falou assim: 'Não desiste não, você é brasileiro'. Falei pra ele: já tô achando que sou de outro país. Acho que não sou mais brasileiro, não”, disse Thomas.

O nome do youtuber, “Thomas Santana”, está entre um dos assuntos mais comentados do momento no Twitter. Fãs se divertiram com a situação e o aconselharam a não desistir. Veja:

Eu tô vendo os stories do Thomás Santana reprovado 5 vezes no detran e to indo para a auto escola agora assistir a primeira aula.

Estava motivada, depois de ver esses stories morri kkk pq reprovei a 3 anos atrás e depois de muito tempo criei coragem pra voltar. 🤡🤡🤡🤡 — Camilla de Lucas (@camilladelucas) November 12, 2020

To morrendo de rir com os stories do Thomas Santana reprovando pela 5 vez na prova de habilitação,porém com medo de acontecer o mesmo cmg LKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — didi (@adlipas) November 12, 2020

O Thomas Santana quando conseguir tirar a carteira de habilitação vai ser assim



pic.twitter.com/8Vo1sMMKuf — um pobre camponês 🐢💕 (@fefeuholanda) November 12, 2020