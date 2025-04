Homem morre após pular de caminhão conduzido por guincho na vicinal Primavera, no Pará

Um homem de 57 anos morreu na manhã desta quinta-feira (17) no km 95 da estrada vicinal Primavera, próximo ao município de Rurópolis, no sudoeste do Pará. Ele era um dos ocupantes de um caminhão que estava sendo transportado por um guincho e decidiu pular da cabine ao perceber que o veículo havia perdido o controle.

Segundo informações preliminares, a vítima seria moradora do distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudeste paraense. O acidente ocorreu por volta das 11h40, quando o guincho trafegava pela estrada vicinal e, por motivos ainda desconhecidos, saiu da rota, provocando o acidente.

Equipes de resgate foram acionadas para removê-lo até um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. As autoridades locais investigam as causas do acidente e não há informações sobre outros feridos.