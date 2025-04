Mais de 57 kg de maconha são apreendidos em sacas de peixe desidratado em navio vindo de Manaus

Cerca de 57,5 quilos de maconha foram apreendidos nesta quinta-feira (17) por agentes da Base Candiru, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). A droga estava escondida em sacas de peixe desidratado no porão de uma embarcação que seguia de Manaus (AM) para Belém.

A apreensão foi resultado de uma ação de fiscalização durante a travessia pelo território paraense. O material foi recolhido e encaminhado às autoridades para os procedimentos legais.

"Nossas equipes realizam diariamente atividades de fiscalização nos rios para manter a segurança na malha fluvial de Óbidos, que faz divisa com o estado do Amazonas, de onde essas drogas partem. Em razão do conhecimento dessa logística do tráfico, a Base Candiru está instalada justamente nesse ponto estratégico no Rio Amazonas, para que nossos agentes possam agir na fiscalização e no combate efetivo ao tráfico de drogas e a outros crimes com ele relacionado. Tendo em vista essa estratégia da segurança, mais uma vez, conseguimos interceptar uma embarcação com um carregamento de drogas, inibindo esse tipo de ação e coibindo o crime organizado na região", destacou o titular da Segup, Ualame Machado.

Diligência

Equipes da Base, em conjunto com agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, realizaram uma abordagem de rotina na embarcação N/M Golfinho do Norte II, que trafegava pelo rio Amazonas, saindo de Manaus para Belém. Durante a ação, os cães farejadores da Polícia Militar, a cadela Ísis e o cão Tupã, sinalizaram as equipes de segurança, no porão da embarcação, os entorpecentes que estavam escondidos em sacas com peixe desidratado.

Em seguida, os agentes identificaram 56 tabletes, pesando aproximadamente 57,5 KG de maconha do tipo skank. O material foi apreendido e apresentado à equipe de Polícia Civil instalada na Base Candiru, onde passa pelos procedimentos cabíveis. O dono da embarcação também foi conduzido à base para prestar esclarecimentos.