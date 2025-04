Mulher é presa com 26,5 kg de drogas em embarcação em Juruti, no Pará

Uma passageira de 22 anos foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (17), no município de Juruti, região do Baixo Amazonas, após ser encontrada com 26,5 quilos de entorpecentes. A droga, dividida em 26 tabletes de substância semelhante à skunk, estava escondida na bagagem da jovem a bordo da embarcação Estrela PP, que fazia o trajeto entre Manaus (AM) e Santarém, no oeste paraense.

A apreensão ocorreu após uma denúncia sobre o possível transporte de drogas na embarcação. Com base nas informações, agentes da Base Carandiru realizaram a abordagem e confirmaram o flagrante.

A mulher foi encaminhada, junto ao material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Juruti, onde foram adotados os procedimentos legais. "A suspeita recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida, com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Juruti, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis", informou o comandante da 28° Companhia Independente de Polícia Militar.