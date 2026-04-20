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Polícia

Homem morre após perder controle de moto durante exibição em pista de pouso no Marajó

Vítima participava de evento irregular com paredões de som em Anajás; organizadores foram autuados por desobediência

O Liberal
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Homem morre após perder controle de moto durante exibição em pista de pouso no Marajó. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem identificado como Lorran Santos Cavalcante, de 26 anos, morreu na noite deste domingo (19) após um acidente de trânsito na pista de pouso do município de Anajás, no arquipélago do Marajó.

De acordo com a Polícia Civil, Lorran conduzia uma motocicleta modelo Honda CB500X e realizava exibições em alta velocidade no local, onde ocorria um evento com sons automotivos e consumo de bebidas alcoólicas. Em uma das passagens pela pista, ele não conseguiu frear a tempo e colidiu contra um carro que estava estacionado.

Com o impacto na parte traseira direita do veículo, a vítima morreu ainda no local. Após o acidente, participantes chegaram a colocar Lorran em um carro e levá-lo ao hospital municipal, mas ele já estava morto.

Ainda segundo a polícia, horas antes do acidente, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar haviam ido até o local após receberem informações sobre a realização de uma gravação de vídeo com DJ e paredões de som, prevista para iniciar às 17h. No local, os responsáveis pelo evento, identificados como DJ Biel e Yago Silva, não apresentaram as licenças necessárias, o que levou à determinação de encerramento imediato da atividade e dispersão do público.

No entanto, após a saída das guarnições, os participantes retornaram à pista de pouso e deram continuidade ao evento, o que acabou culminando no acidente fatal. Os organizadores foram autuados por crime de desobediência. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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