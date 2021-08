Homem morre após explosão em empresa de óleo de palma de dendê

Um homem morreu e outro ficou ferido durante uma explosão em uma empresa de óleo de palma de dendê, localizada na PA-150, próximo ao distrito Palmares, em Tailândia, nordeste do Estado. O acidente ocorreu no início da tarde de sexta-feira (20). As informações são do Portal Tailândia. Roberto Vaz de Oliveira, de 40 anos, foi arremessado após ser atingido por uma espécie de ‘tampa’ de ferro de um dos equipamentos. Ele sofreu várias lesões, inclusive no rosto.

Ainda segundo a publicação, Roberto trabalhava próximo do local onde ocorreu o acidente. O outro funcionário da empresa foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT). Ele passa bem, mas continuará internado em observação.

O delegado João Bosco Fagioli, que estava de plantão, vai abrir inquérito para apurar se houve uma falha humana, ou técnica do equipamento, e quais as responsabilidades da empresa no acidente. O corpo de Roberto Vaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Tucuruí.