homem morre após confronto com a pm na pratinha II, em belém

Um homem morreu após uma intervenção policial na madrugada deste sábado (1º), no bairro da Pratinha II, em Belém. A ocorrência foi registrada por volta das 3 horas da manhã, na rua Santo Antônio, e envolveu equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar, vinculado ao Comando de Policiamento da Capital II (CPC II).

O homem foi identificado como Yago da Silva. As primeiras informações policiais indicam que uma guarnição realizava rondas na área quando foi abordada por um morador. Este informou sobre um homem supostamente comercializando entorpecentes no local. Ao receber ordem de parada, ainda conforme a PM, o suspeito teria empreendido fuga, entrando em uma residência.

Ainda de acordo com os policiais militares, ao ser alcançado, o homem apontou uma arma de fogo para dois militares,um cabo e um soldado, que reagiram e efetuaram disparos "para repelir a injusta agressão e neutralizar a ameaça iminente". O suspeito foi socorrido para a UPA de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos. A ação contou com o apoio de diversas viaturas do batalhão, entre elas a VTR 2401, comandada pelo tenente-coronel Vicente (comandante do 24º BPM), além de equipes das viaturas 2407, 122, 2410 e 2411.

VEJA MAIS:

Ainda segundo a versão dos policiais, Yago estaria encarregado de realizar atentados contra policiais militares do bairro, supostamente a mando de um homem identificado apenas como "Merenda". Os ataques, segundo as informações recebidas pelos policiais militares, seriam em represália a confrontos ocorridos no Estado do Rio de Janeiro.

Os relatos iniciais também indicam que um dos alvos seria um policial militar que reside naquele bairro, e que o suspeito vinha exigindo que moradores fizessem filmagens da rotina de agentes de segurança pública. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar e aguarda retorno.