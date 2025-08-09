Homem morre após carro colidir na traseira de caminhão em Rondon do Pará

Jefferson Lima Moreira, de 40 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (8/8) na rodovia BR-222, em Rondon do Pará, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, ele conduzia um carro que pertence a uma empresa de soluções elétricas quando colidiu na traseira de um caminhão. O sinistro ocorreu no dia do aniversário da vítima.

Conforme o portal Correio de Carajás, consta no boletim policial que o caminhão estava parado na pista, sem sinalização, possivelmente devido a uma pane mecânica. Além disso, havia manchas de óleo na via e ferramentas espalhadas embaixo do veículo.

Jefferson morreu no local após a batida. Dentro do automóvel que ele dirigia, estavam um homem e uma mulher. Ambos sobreviveram sem ferimentos graves, de acordo com o Correio.

A polícia disse que Jefferson havia sido recentemente demitido da empresa, mas continuava no alojamento dos funcionários. Ele, supostamente, teria pegado o carro sem autorização e fora do expediente. No interior do veículo foi encontrada uma lata de cerveja, ainda segundo o Correio de Carajás.

Um inquérito foi instaurado na delegacia de Rondon do Pará para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exame de necropsia.