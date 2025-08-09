Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morre após carro colidir na traseira de caminhão em Rondon do Pará

O sinistro ocorreu no dia do aniversário da vítima. A Polícia Civil investiga o caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o estado que ficou o carro que a vítima conduzia após a batida na traseira do caminhão. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Jefferson Lima Moreira, de 40 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (8/8) na rodovia BR-222, em Rondon do Pará, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, ele conduzia um carro que pertence a uma empresa de soluções elétricas quando colidiu na traseira de um caminhão. O sinistro ocorreu no dia do aniversário da vítima.

Conforme o portal Correio de Carajás, consta no boletim policial que o caminhão estava parado na pista, sem sinalização, possivelmente devido a uma pane mecânica. Além disso, havia manchas de óleo na via e ferramentas espalhadas embaixo do veículo.

Jefferson morreu no local após a batida. Dentro do automóvel que ele dirigia, estavam um homem e uma mulher. Ambos sobreviveram sem ferimentos graves, de acordo com o Correio.

A polícia disse que Jefferson havia sido recentemente demitido da empresa, mas continuava no alojamento dos funcionários. Ele, supostamente, teria pegado o carro sem autorização e fora do expediente. No interior do veículo foi encontrada uma lata de cerveja, ainda segundo o Correio de Carajás.

Um inquérito foi instaurado na delegacia de Rondon do Pará para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exame de necropsia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem morre

acidente de trânsito

colidir

traseira de caminhão

rondon do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre após carro colidir na traseira de caminhão em Rondon do Pará

O sinistro ocorreu no dia do aniversário da vítima. A Polícia Civil investiga o caso

09.08.25 14h35

POLÍCIA

Tailândia: volante do Capitão Poço é morto a facadas após briga em boate

Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso pela Polícia Militar. Um segundo envolvido está sendo procurado

09.08.25 13h55

POLÍCIA

Homem é morto a tiro após sair de festa de aniversário em Castanhal

Assassino estava em um carro e se aproximou da vítima para praticar o crime

09.08.25 10h30

COLISÃO

Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no MT

Quatro equipes de resgate da empresa, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã fora até o local, a cerca de 330 quilômetros de Cuiabá

09.08.25 9h58

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dono de restaurante é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento e na frente da esposa

Apesar de ter presenciado tudo, a mulher relatou aos policiais que não conseguiu identificar características físicas dos autores

08.08.25 17h33

POLÍCIA

Homem é executado a tiros por dupla de criminosos no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Vítima estava em frente a um estabelecimento comercial na Rua da Providência quando dois homens a cercaram para cometer o crime

09.08.25 9h39

POLÍCIA

Ciclista morre em acidente na rodovia PA-408 em Santa Bárbara do Pará

Fato se deu por volta das 22h de sexta (8) e vítima faleceu no local da ocorrência

09.08.25 8h40

POLÍCIA

Homem é morto a tiro após sair de festa de aniversário em Castanhal

Assassino estava em um carro e se aproximou da vítima para praticar o crime

09.08.25 10h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda