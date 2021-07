Homem morre após carreta pegar fogo em acidente no sudeste paraense

No final da tarde desta terça-feira (27), um acidente grave registrado na rodovia PA-150, entre os municípios de Nova Ipixuna e Jacundá, no sudeste do Pará, deixou uma pessoas morta. Identificado como Francisco Rodrigues de Souza, o homem morreu após a carreta que ele dirigia pegar fogo e colidir com um poste.

O caso foi por volta das 18h, quando, segundo informações de testemunhas, o motorista perdeu o controle após a carreta bater em um buraco na estrada. Depois de sair da pista e colidir com um poste, os fios de energia caíram sobre o capim seco, ocasionando o fogo que logo consumiu o veículo.

O homem morreu no local, sem chances de ser socorrido. O corpo do motorista foi removido pela unidade regional de Marabá do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.