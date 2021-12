Homem morre ao trocar tiros com policiais militares, em Cametá

Um homem morreu ao trocar tiros com equipes do 32° Batalhão, na zona rural de Cametá, no nordeste do Estado. Com ele, os militares apreenderam uma pistola calibre 380 milímetros. O homem era um “dos suspeitos mais perigosos da região do Baixo Tocantins”, segundo a Polícia Militar. A ação policial ocorreu na noite de sábado (11), durante uma festa na vila de Bituba.

As equipes da PM foram informadas que um suspeito, conhecido como “Sapucaia”, estaria armado no local. Ainda segundo a Polícia Militar, o “homem era considerado de alta periculosidade e suspeito de cometer diversos crimes”. Durante as buscas, os policiais o localizaram e deram ordem para ele parar. “Mas, o suspeito, além de desobedecer, ainda atirou contra os agentes, que revidaram”, informou a Polícia Militar.

Durante a troca de tiros, o suspeito foi atingido e socorrido até um hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A arma que ele usava foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil do município. Nenhum policial foi ferido durante a operação, acrescentou a Polícia Militar.