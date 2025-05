Homem morre ao ser baleado no peito, em Nova Esperança do Piriá

Um homem identificado como José Valdenso Souza morreu ao ser baleado em Nova Esperança do Piriá, nordeste paraense. O crime ocorreu na madrugada de domingo (25), quando a vítima estava em um bar, nas proximidades de um campo de futebol, localizado no bairro Cidade Nova.

Segundo as informações policiais, o crime ocorreu por volta de 4h, quando a vítima consumia bebidas alcoólicas. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias da morte de José Valdenso. Pessoas que estavam no local acionaram a Polícia Militar e comunicaram sobre o homicídio. A Polícia Civil também esteve na área para iniciar as investigações e identificar os autores e a motivação para o assassinato. O corpo da vítima foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal pelos peritos da Polícia Científica.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.