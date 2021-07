Homem morre ao ser atingido por golpe de peixeira no peito em Bragança

Na noite em que se comemorava o aniversário de Bragança, o município do litoral nordeste paraense foi palco de um crime de homicídio, tendo como vítima Benedito Melo de Araújo, homem de 48 anos morto por esfaqueamento na noite desta quinta-feira, 08.

Segundo informações do 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi por volta das 18h30, na região da Estrada do Tamatateua, vicinal que sai da rodovia PA-458. O homem, também conhecido como "Azul", foi morto com uma facada no peito, bem na frente de um mercadinho na comunidade quilombola do América, e segundo os policiais, o suspeito de autoria do crime é um colega de trabalho da vítima.

Familiares de Benedito que falaram com as autoridades contaram que ele e um outro homem trabalhavam juntos, e na noite de ontem, a vítima foi cobrar o dinheiro de um serviço. Os se desentenderam, e na confusão, o outro homem sacou uma peixeira e atingiu o peito de "Azul". Logo após matar Benedito, o homem fugiu para uma região de mata e se encontra foragido. O 33º BPM segue nas buscas pelo suspeito.

Ainda na noite de quinta, o corpo da vítima foi removido por profissionais do Núcleo Avançado de Bragança do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves