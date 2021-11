Homem morre ao receber descarga elétrica no Jurunas

Um homem morreu ao receber uma descarga elétrica, neste sábado (20), no bairro do Jurunas, em Belém. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves confirmou a informação por volta das 18 horas. O acidente ocorreu em uma passagem cuja via principal é rua Honório José dos Santos.

Policiais militares foram acionados até o endereço. O levantamento de local será feito pelos peritos criminais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A identidade do homem e as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.