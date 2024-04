Homem morre ao instalar cerca elétrica em fazenda no sudeste do Pará

Um homem identificado apenas como Vanderlei morreu, na tarde de segunda-feira (15), enquanto tentava instalar uma cerca elétrica na varanda da sede de uma fazenda, situada a 40 km do centro urbano de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará.

A Polícia Civil, através da delegacia do município, foi ​informada do incidente e se dirigiu ao local. O corpo de Vanderlei foi encontrado pelo proprietário da fazenda, que, acompanhado de outra pessoa, tentou reanimá-lo, porém sem sucesso.

Ao chegar à propriedade, as autoridades policiais constataram que a estrutura onde Vanderlei estava trabalhando ficava a apenas 40 centímetros do piso da varanda da residência. Os procedimentos de análise e remoção do cadáver foram realizados para auxiliar nas investigações da Polícia Civil.

Até o momento, não foram fornecidos maiores detalhes sobre o ocorrido, incluindo se Vanderlei era funcionário da fazenda e por quanto tempo prestava serviços no local. Com informações do site Correio de Carajás.