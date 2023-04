Homem morre ao cair em canal após bebedeira no bairro Mangueirão; vídeo

Antônio Fábio Brito Bezerra, de 45 anos, morreu ao cair numa das extremidades do canal São Joaquim, na manhã desta segunda-feira (3). A vítima era muito conhecida por consumir bebidas alcoólicas na área. E justamente essa é a principal suspeita para que ele caísse na água e se afogasse sem chance de resgate: ele estaria embriagado e acabou se desequilibrando.

Testemunhas da área dizem que acidente ocorreu por volta de 6h30. Ninguém ouviu brigas ou disparos de arma de fogo, isolando a ideia de que, possivelmente, a queda de Antônio tivesse sido uma ação violenta e intencional. Algumas pessoas dizem tê-lo visto sentado no parapeito do canal. Já muito entorpecido após uma noite de bebedeira, acabou caindo na água e não conseguiu sair.

O corpo de Antônio foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Polícia Científica do Pará foi acionada para análise e remoção da vítima. Um inquérito vai ser aberto pela Polícia Civil. No local, era possível ver um copo com bebida alcoólica bem perto do canal.