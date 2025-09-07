Homem mata o próprio irmão a facadas durante briga em Mojuí dos Campos

Samuel Alves da Silva morreu após ser esfaqueado em uma briga na Comunidade Boa Fé, no município de Mojuí dos Campos, oeste do Pará. O caso ocorreu na noite de sábado (6), quando vários familiares consumiam bebidas alcoólicas em uma residência. O principal suspeito do crime, irmão da vítima, foi preso pela Polícia Militar. A mãe dos envolvidos ficou ferida.

Segundo as informações da PM, a vítima e o suspeito estavam no imóvel fazendo consumo de bebidas quando teve início um desentendimento entre eles. No momento da confusão, o suspeito teria agredido o próprio irmão e também pegou uma faca e desferiu um golpe na região do pescoço da vítima. Uma mãe dos homens, que teria tentado intervir nas agressões, também acabou ferida na região da perna.

As pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância para socorrer os feridos. Samuel foi encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal de Santarém. Ele chegou a ser entubado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A mulher lesionada recebeu cuidados médicos e não corre risco de vida.

A Polícia Militar esteve no local e informou que descobriu que a vítima e o suspeito eram irmãos no local onde o esfaqueamento ocorreu. Os agentes disseram que todas as pessoas na casa estavam embriagadas, inclusive o suspeito. A residência tinha muito sangue espalhado pelo chão. Os relatos dos agentes são que o suspeito teria tentado reagir ao perceber que a PM estava no local para o encaminhar à delegacia. No entanto, os agentes o contiveram e o suspeito foi algemado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde passou pelos procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.