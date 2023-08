Homem mata ex-mulher com chave de fenda na porta da escola do filho

Um homem matou a ex-companheira com golpes de chave de fenda, na manhã desta quinta-feira (3), em frente a uma escola no município de São Sebastião, no Distrito Federal. O suspeito acabou detido por moradores até a chegada da Polícia Militar, que apreendeu a arma usada no crime e o prendeu em flagrante.

VEJA MAIS

O homem foi autuado por feminicídio. Ele tinha mandado de prisão em aberto por descumprimento de medidas protetivas e já havia sido preso três vezes por descumprir as ordens judiciais.

O crime ocorreu logo após a vítima deixar o filho do casal na escola. Ela chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.