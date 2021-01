Homem mata a companheira e enterra o corpo no quintal de casa

A trabalhadora doméstica Maria Lúcia Mascarenhas dos Santos, de 34 anos, foi assassinada pelo próprio companheiro no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém. O corpo dela foi encontrado em avançado estado de decomposição, enterrado em uma cova nos fundos do quintal da casa onde morava com o feminicida, identificado como Luan Charles Corrêa Brandão.

A vítima estava desaparecida desde o último sábado, 2. Familiares e amigos não desconfiaram inicialmente do desaparecimento de Maria Lúcia, pois era comum que ela ficasse alguns dias longe de casa para trabalhar. No entanto, começaram a estranhar o tempo prolongado do sumiço sem entrar em contato com os parentes.

Os vizinhos contaram que durante esses seis dias de desaparecimento da vítima, o companheiro dela, Luan, permaneceu normalmente na residência e agiu como se nada tivesse acontecido. Ele inclusive teria inventado a necessidade de cavar uma fossa na frente da casa, possivelmente numa tentativa de desviar a atenção da vizinhança para a ocultação do cadáver da esposa.

De acordo com amigos de Maria Lúcia, as agressões contra ela eram constantes e cada vez mais graves. Na última discussão do casal, Luan já havia tentando assassinar Maria Lúcia por estrangulamento. Uma amiga dela inclusive aconselhou a registrar queixa e se separar do agressor, mas o casal acabou reatando o relacionamento.

Após o crime, Luan acabou confessando o assassinato e a ocultação do corpo da companheira para a irmã dele. A familiar do feminicida informou aos outros parentes e juntos decidiram acionar a polícia. Luan foi preso em flagrante e conduzido à Seccional Urbana da Cidade Nova. Ele vai responder pelo crime de feminicídio.

Não foi possível a forma como Maria Lúcia foi morta devido ao estado de putrefação do corpo.