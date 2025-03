Homem leva facada no pescoço em tentativa de homicídio em Santarém

Um caso de tentativa de homicídio foi registrado na noite de quinta-feira (20/3), na zona rural de Santarém, no oeste do Pará. Segundo as informações policiais, a vítima de 28 anos, identificada como Cleucimar Monteiro, foi esfaqueada no pescoço após negar bebida alcoólica para um homem, na comunidade Poço Branco do Ituqui. Populares socorreram a vítima e agrediram o suspeito, que também precisou ser hospitalizado.

Conforme os relatos repassados para a Polícia, tudo ocorreu quando Cleucimar segurava um copo com água em um bar na comunidade. O suspeito teria visto e, pensando que era cachaça, pediu uma dose. No entanto, a vítima informou que não era bebida alcoólica e negou o pedido do suspeito. Neste momento, o homem retirou uma faca de serra de dentro da bermuda e golpeou a vítima na região do pescoço.

Pessoas que estavam no local, ao presenciar o esfaqueamento, correram para ajudar a vítima. Um grupo, revoltado, agrediu o suspeito e o segurou até a chegada da Polícia Militar. Segundo informações policiais, a vítima disse que conseguiu retirar a faca por conta própria e, depois, foi encaminhada para o hospital da região. Ele recebeu atendimento e não corre risco de vida. O suspeito do esfaqueamento, devido às agressões, ficou internado sob escolta policial e será encaminhado para a delegacia assim que receber alta. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.