Homem joga gasolina e ateia fogo em companheira grávida em Cametá; PC investiga o caso

A Polícia Civil investiga um caso brutal de tentativa de feminicídio ocorrido no Pará, na madrugada desta segunda-feira (17). Um homem, identificado como Mizael Braga Caldas, de 30 anos, é acusado de jogar gasolina e atear fogo na companheira grávida. O caso ocorreu na Vila do Carmo, na cidade de Cametá, no nordeste paraense. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Cametá para apurar o caso.

Segundo a PC, a vítima foi socorrida e transferida para o Hospital Metropolitano de Belém após o crime. Não há detalhes sobre o estado de saúde da mulher e nem sobre o que teria motivado a tentativa de feminicídio.

O criminoso fugiu após o crime. Segundo as autoridades policiais, diligências já estão sendo realizadas com o objetivo de localizar e prender Mizael.

Qualquer informação que ajude na captura do suspeito podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar.