Homem joga carro contra multidão, mata uma mulher e fere outros nove

Um homem de 24 anos atropelou e matou uma mulher, na madrugada deste sábado (9), em Juiz de Fora (MG). O motorista jogou o carro contra uma multidão depois de uma briga no estacionamento do Estádio Municipal. Informações preliminares indicam que ao menos nove pessoas estão feridas, entre elas uma criança de 3 anos. As informações são do portal Metrópoles.

Os envolvidos participavam do Torneio Leiteiro das Campeãs, organizado pela prefeitura de Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o motorista acelerou e entrou em alta velocidade no estacionamento do estádio. O homem foi agredido por populares e encaminhado em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde precisou ser entubado.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo da mulher foi encaminhado ao Posto Médico-Legal de Juiz de Fora para ser submetido a exames. A prefeitura de Juiz de Fora e a comissão organizadora do Torneio Leiteiro lamentaram a morte e cancelaram o evento: “Manifestamos nossa solidariedade com as vítimas e lamentamos que um evento tão importante para a cidade e região, tão bem organizado, tenha sido maculado por essa tristíssima ocorrência. Em sinal de luto e em respeito às vítimas, informamos a suspensão do evento”.