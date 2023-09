Bilionário e esposa são encontrados mortos em mansão no Guarujá

O banqueiro cearense José Bezerra de Menezes Neto, de 65 anos, e sua esposa, Luciana, foram encontrados mortos juntamente com seus cães de estimação em um condomínio de luxo no Guarujá, litoral de São Paulo, na manhã deste sábado (9). A Polícia Civil investiga as circunstâncias das mortes, porém, a hipótese que vem sendo cogitada pela imprensa local é que o casal tenha morrido em decorrência de um vazamento de gás proveniente de equipamentos destinados ao aquecimento da residência.

Binho Bezerra, como era conhecido, constava da lista de bilionários brasileiros produzida pela revista Forbes e tinha um patrimônio estimado em R$ 1,5 bilhão. Sua família, proveniente de Juazeiro, no Ceará, foi responsável pela fundação do BicBanco na década de 1930. O pai e fundador da instituição financeira, Humberto Bezerra, e o tio, o ex-governador do Ceará Adauto Bezerra, tiveram ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo até 2015, quando o banco foi adquirido pelo China Construction Bank, passando a se chamar CCB Brasil, em uma transação avaliada na época em R$ 1,6 bilhão.

Após a conclusão dessa transação, Binho Bezerra tornou-se sócio da Ademicon, uma empresa de administração de consórcios, enquanto também mantinha outros investimentos nos setores financeiro e imobiliário.