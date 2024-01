Homem invade salão de Beleza pelo telhado e furta equipamentos, em Belém

Um homem ainda não identificado invadiu um salão de beleza na madrugada de terça-feira (30) e furtou vários itens do local. As câmeras de segurança do estabelecimento, localizado na Rua dos Mundurucus, no bairro de São Brás, em Belém, mostram toda a ação do suspeito. O homem teria feito uma abertura no telhado para conseguir ter acesso a parte de dentro do salão. O prejuízo é avaliado em cerca de cinco mil reais.

Pelas imagens é possível ver quando o suspeito já está dentro do estabelecimento. Ele usa um isqueiro para eliminar o local enquanto busca por itens para furtar. Ao fundo mostra o buraco no teto, por onde o homem entrou. Os proprietários do local somente perceberam o crime durante a manhã, quando procuraram a Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência.

As imagens mostram o rosto do suspeito, que não percebe que está sendo gravado. O vídeo também será utilizado pelos agentes nas buscas pela identidade e localização do suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Seccional do Guamá analisam imagens para identificar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181.