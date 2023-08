Homem invade casa, furta triciclo e sai pilotando o veículo em Belém

Um homem foi flagrado, no final da noite da última quarta-feira (2), furtando um triciclo em uma vila do bairro da Pedreira, em Belém. Segundo a polícia, o caso ocorreu na travessa Angustura, entre as avenidas Marquês de Herval e Pedro Miranda. Até o momento o suspeito não foi identificado e o veículo furtado não foi recuperado.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança. O circuito interno de vigilância de um estabelecimento que fica próximo da residência que foi alvo do bandido mostra quando um homem de regata preta, boné e bermuda clara se aproxima, o relógio marca 23h57. Ele força o portão da casa para tentar entrar e, após alguns segundos, consegue acessar a parte interna no imóvel.

Quase um minuto depois ele sai carregando com triciclo. Já do lado de fora ele coloca o veículo no chão e sai pilotando naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Investigadores da Seccional da Pedreira, onde o caso foi registrado, estão fazendo buscas pelo suspeito e pelo veículo roubado.