Homem invade casa, agride ex-companheira com picareta e acaba preso, em Santarém

O suspeito, identificado como Miguelsson da Silva Barros, foi preso em flagrante na terça-feira (12), em Santarém, após invadir a casa da ex-companheira e a agredir utilizando uma ferramenta chamada popularmente como ‘picareta’. O caso ocorreu no bairro Vitória Régia, no município do oeste do Pará.

A Polícia Militar iniciou as buscas pelo suspeito após ser informada que ele teria invadido a casa da vítima, quebrado o portão utilizando a picareta e ainda utilizado a ferramenta para quebrar o pé da ex-mulher. Além disso, em relato às autoridades policiais, a vítima contou que Miguelsson a ameaçou de morte.

Os agentes localizaram e prenderam o suspeito, que foi encaminhado imediatamente para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Ao ser questionado pela imprensa local, Miguelsson se limitou a dizer que não havia nada a declarar. Já na manhã desta quarta-feira (13), ele foi transferido ao Complexo Penitenciário, onde aguardará por audiência de custódia.

Conforme o que foi informado pela polícia local, o suspeito tem dois filhos com a vítima. Além disso, também possui passagem pela justiça e está em liberdade provisória pelo crime de homicídio praticado na cidade de Manaus, no Amazonas, no ano de 2019.