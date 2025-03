Homem incendeia o próprio carro após perder a chave em Pacajá

Um homem incendiou o próprio carro na noite de domingo (9) em Pacajá, no sudoeste do Pará, após perder a chave de ignição. O caso aconteceu em frente a um bar na periferia da cidade e assustou testemunhas. Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos, o proprietário do veículo estava no bar consumindo bebida alcoólica quando decidiu ir embora e percebeu que não encontrava a chave. Irritado após procurar sem sucesso, ele afirmou que queimaria o carro e compraria outro. Minutos depois, usando um isqueiro, ateou fogo no automóvel, que foi completamente destruído pelas chamas.

Vídeos gravados por frequentadores do bar mostram o incêndio se alastrando rapidamente. Nas redes sociais, o episódio provocou repercussão. “Sim, foi ele mesmo, só porque perdeu a chave”, comentou um internauta. Outro ironizou: “Cachaça pura. Amanhã vem o lucro e a noção do prejuízo.”