Grupo armado invade e incendeia supermercado em Águas Lindas

Um grupo armado invadiu um supermercado localizado na rua Osvaldo Cruz, no bairro das Águas Lindas, em Ananindeua, na noite desta sexta-feira (31). Pelo menos oito homens participaram da ação, rendendo clientes e funcionários antes de roubar uma quantia em dinheiro do caixa e atear fogo no estabelecimento. Em seguida, fugiram em um veículo modelo Volkswagen Gol de cor prata e duas motos.

VEJA MAIS

Imagens do circuito de segurança registraram o momento em que parte do grupo chega no carro e outra parte em duas motocicletas. Os criminosos saem rapidamente dos veículos e entram no supermercado, onde rendem um cliente e uma funcionária do caixa. Um dos assaltantes aparece com um vasilhame contendo líquido inflamável e incendeia o local, causando a propagação das chamas em poucos segundos. O grupo deixou o estabelecimento logo em seguida.

A reportagem do Amazônia conversou com o tenente Luan, Oficial de Dia do 30º Batalhão da Polícia Militar, que esteve na ocorrência. Segundo ele, o gerente do supermercado relatou que os criminosos levaram uma quantia em dinheiro não especificada e que não soube informar porque os criminosos incendiaram o local, além de roubar.

Viaturas da Polícia Militar identificaram o carro utilizado na fuga e iniciaram uma perseguição. Segundo o tenente, houve uma troca de tiros próximo ao antigo lixão da avenida Santana do Aurá. Em determinado momento, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram para uma área de mata. A polícia solicitou reforço e segue em busca dos criminosos, informou o agente.

Moradores da região especulam que o crime pode ter relação com a recusa do supermercado em pagar uma "taxa do crime" a uma facção criminosa, mas a Polícia Militar não confirmou essa hipótese oficialmente. "Conversamos com o gerente e ele não relatou qualquer tipo de ameaça que o supermercado tenha recebido nesse sentido, as investigações vão apontar precisamente o motivo", informou.

A Polícia Civil irá investigar o caso e ouvir testemunhas para esclarecer as circunstâncias da ação criminosa.