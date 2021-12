Homem incendeia casa, esfaqueia companheira e outras cinco pessoas

Conforme informações divulgadas, o homem de 32 anos foi preso após esfaquear a companheira e mais cinco pessoas durante uma festa na madrugada deste domingo (12), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A confusão acabou com ele preso, mas antes ele foi espancando por diversas pessoas que estavam no evento. Com informações do site Metrópoles.

Antes de ele ser detido pela polícia, ele ainda colocou fogo à residência onde mora com a vítima. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima e o acusado passaram a noite em uma festa em um sítio. A confusão teria iniciado quando o homem chamou a companheira para que eles fossem embora do local.

A mulher teria se recusado a ir para casa, uma vez que o acusado havia ingerido bebida alcoólica e estava se comprometendo a voltar dirigindo uma motocicleta. Diante da recusa, o suspeito se dirigiu à casa onde moram e ateou fogo.

Após o incêndio, ele retornou ao sítio onde ocorria a festa e esfaqueou a companheira na barriga, costas e tórax. Cinco pessoas que tentavam conter o agressor também sofreram ferimentos.

As agressões só cessaram quando o suspeito foi imobilizado e posteriormente espancado por frequentadores do evento.