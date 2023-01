Homem furta mais de R$ 4 mil de mercadinho em Anapu

Durante a madrugada de quarta-feira, 4, câmeras de um circuito de segurança registraram um furto a um mercadinho que funciona no município de Anapu, no sudoeste paraense. Um homem levou mais de R$ 4 mil reais além de objetos de valor. Pela manhã, o proprietário do mercado chegou para trabalhar e se deparou com o prejuízo causado no estabelecimento.

Nas imagens do circuito, o suspeito aparece por volta das 3h da manhã no estabelecimento. Ele conseguiu passar pela grade de proteção e, em seguida, arrombou uma porta de madeira que fica na lateral do mercado. O criminoso chegou a derrubar as prateleiras para invadir o local. Uma vez do lado de dentro, o homem abre o caixa da loja, pega a gaveta com o dinheiro das vendas e, em seguida, começa a procurar por outros objetos de valor.

Toda a ação durou cerca de 20 minutos. Segundo informações repassadas pelo proprietário do mercadinho ao Confirma Notícia, cerca de R$ 4.800,00 em espécie foram furtados do caixa, além de um relógio de ouro que estava guardado no local e produtos que ele levou em uma sacola.

O dono da loja acredita que o homem já vinha observando a loja e por isso conseguiu acessar o interior do mercado pela entrada lateral. A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno da Polícia Civil e Militar sobre o caso.