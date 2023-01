Familiares e amigos protestam contra a morte de jovem baleado no Marajó

Um protesto foi realizado na tarde de quarta-feira, 4, no município de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. Parentes e amigos de um jovem morto a tiros no último dia 30 de dezembro estavam reivindicavam justiça alegando que a vítima foi morta por engano. Trata-se do jovem Breno da Silva Ramos, de 18 anos, atingido por tiro de arma de fogo em uma abordagem policial.

Com cartazes afirmando que Breno era inocente, familiares e amigos do jovem percorreram as ruas do município e fixaram cartazes de indignação no muro do cemitério da cidade.

Familiares fixaram cartazes de indignação no muro do cemitério. (Herlon Leitão / @OPortaldoMarajo)

O caso começou no dia 30 de dezembro do ano passado, quando Breno estava voltando para casa na companhia das primas e teria sido abordado de forma truculenta por policiais militares que faziam buscas por um suposto elemento do mesmo local.

Testemunhas contam que Breno começou a ser agredido antes de ser identificado e que, assustado e sem entender o que estava acontecendo, ele ainda teria tentado se esquivar, momento em que foi alvejado por disparo de arma de fogo. Os tiros o acertaram pelas costas. Breno não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o Portal do Marajó, a polícia afirmou que a vítima apresentava comportamento suspeito e estava de porte de uma arma de fogo. Ainda segundo a PM, Breno também tentou disparar tiros contra a guarnição, mas foi alvejado na troca de tiros e veio a óbito.

Por outro lado, familiares e amigos de Breno dizem que o jovem jamais esteve de posse de uma arma e que foi assassinado inocentemente e ainda confundido como um criminoso. Nas redes sociais também houve grande revolta e indignação por parte de pessoas que conheciam Breno, que destacavam que ele "era do bem e de família".

O Comando da Polícia Militar diz, em nota, que já determinou a instauração de Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do caso. A Polícia Civil, por sua vez, informa que o caso foi registrado por meio da Delegacia do município de São Sebastião da Boa Vista. "Apurações estão sendo conduzidas para coletar informações sobre o ocorrido", diz.