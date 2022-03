Homem flagrado com bebê de 7 meses no colo, em Parauapebas, é primo da mãe da criança 

O delegado da Polícia Civil, em Parauapebas, Vinícius das Neves, informou nesta quarta-feira (9), que Guilherme Roseno Cantanhede, o homem que aparece dando beijo de língua em um bebê de sete meses, enquanto carrega a criança no colo, é primo da mãe da criança. As imagens foram feitas por uma câmera do Centro de Controle de Operações (CCO) do município, no sudeste do Pará,

"Eles residem no mesmo núcleo familiar, a mãe do bebê é uma adolescente de 16 anos. Ele se encontra preso, ainda, e diz, na verdade, que àquelas imagens em que ele estaria se masturbando, é porque ele estaria com um coceira nos testículos e ele coçando os testículos pareceu que ele estaria se masturbando", informou o delegado Vinícius das Neves.

Sobre a cena chocante de o homem enfiar a língua na boca da criança, o delegado disse que ele também negou tratar-se de ato libidinoso. "Ele alegou que os dentes dela estão nascendo, e está doendo, e ele coloca a língua na boca da criança para acalmá-la. Essas são as alegações dele", afirmou o delegado Vinícius das Neves.

O CASO

Guilherme Roseno Cantanhede foi preso em flagrante pela Polícia Civil, em Parauapebas, na última segunda-feira (7), acusado de estupro de vulnerável contra a bebê de sete meses, que ele tinha no colo.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais da região, gravado pela câmera do Centro de Controle de Operações (CCO) do município, órgão que faz vigilância por avançado sistema de videomonitoramento, Guilherme aparece se masturbando enquanto segura a criança no colo e, em alguns momentos, a beija de língua na boca.

A polícia ao observar as imagens não demorou para identificar o local, o autor, a vítima e prendeu o suspeito.