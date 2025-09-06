Homem fica com arpão cravado no peito após acidente com arma de pesca no Marajó

Um homem ficou com um arpão cravado no peito após um acidente com uma arma de pesca nesta sexta-feira (5/9), na zona rural do município de Portel, no Marajó. A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral de Portel, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Conforme o portal Notícia Marajó, o acidente ocorreu no rio Pacajá, quando ele havia saído para pescar com uma arma de pesca artesanal. Ele teria lançado o equipamento no rio, como de costume, e pulado em seguida. No entanto, a arma acabou disparando sozinha, atingindo o pescador no peito, ainda conforme o Notícia Marajó.

Após os primeiros socorros na unidade de saúde do município, a vítima foi transferida na manhã deste sábado (6) para o Hospital Regional Público do Marajó, onde deverá passar por cirurgia. O estado de saúde do paciente é considerado estável.