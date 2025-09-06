Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem fica com arpão cravado no peito após acidente com arma de pesca no Marajó

A arma teria disparado sozinha e atingido o peito da vítima

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima com o arpão cravado no peito. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Um homem ficou com um arpão cravado no peito após um acidente com uma arma de pesca nesta sexta-feira (5/9), na zona rural do município de Portel, no Marajó. A vítima foi encaminhada ao Hospital Geral de Portel, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Conforme o portal Notícia Marajó, o acidente ocorreu no rio Pacajá, quando ele havia saído para pescar com uma arma de pesca artesanal. Ele teria lançado o equipamento no rio, como de costume, e pulado em seguida. No entanto, a arma acabou disparando sozinha, atingindo o pescador no peito, ainda conforme o Notícia Marajó.

Após os primeiros socorros na unidade de saúde do município, a vítima foi transferida na manhã deste sábado (6) para o Hospital Regional Público do Marajó, onde deverá passar por cirurgia. O estado de saúde do paciente é considerado estável.

 

 

