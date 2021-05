Homem estupra e mata adolescente e, depois, assassina a avó dela

Um duplo homicídio chocou moradores da cidade de Castanhal, na tarde desta sexta-feira (28). Um homem, identificado como José Teixeira, de 35 anos, é suspeito de estuprar e matar estrangulada uma adolescente e, em seguida, assassinar a facadas a avó dela, que era esposa dele. De acordo com informações de populares, a garota era natural de Inhangapi e estava na cidade para realizar exames médicos.

Enquanto a mãe da adolescente resolvia assuntos pessoais no Centro da cidade, o homem teria praticado o crime. Quando a avó chegou e tentou defender a neta, recebeu os golpes de faca. Em seguida, o homem ligou para a mãe da adolescente e disse que tinha feito uma besteira com a esposa dele.

Ainda de acordo com informações repassadas pelos populares, após o crime, o homem pulou o muro do quintal da casa onde tudo ocorreu para fugir.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso de duplo feminicídio, em Castanhal. Qualquer informação para ajudar na elucidação do crime pode ser repassada pelo disque denúncia 181. O sigilo é garantido. A Polícia Militar disse que intensificou as buscas para prender o suspeito de ter assassinado as duas mulheres.