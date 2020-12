Homem esfaqueia esposa e é espancado por populares em Santarém

Um homem foi espancado em Santarém, no oeste do Pará, após esfaquear a esposa na manhã desta quinta-feira (3). O caso aconteceu no bairro Maracanã e revoltou moradores da localidade, que partiram para cima do agressor após o crime. A mulher de 22 anos foi socorrida após pedir socorro aos vizinhos e levada ao hospital em estado grave, mas estável. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Segundo testemunhas, a vítima foi atingida a golpes de faca pelo companheiro e socorrida pelos próprios moradores do bairro. Revoltados com o caso, um grupo de pessoas partiu tomou o partido da vítima e decidiu fazer justiça com as próprias, agredindo o acusado. Não há informações sobre o que teria iniciado o desentendimento entre o casal e nem se agressões eram comuns no relacionamento dos dois.

A polícia foi acionada para atender a ocorrência. Uma equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi até o local e prestou apoio à vítima. Tanto a mulher como o agressor foram encaminhados para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo na cidade.

O agressor recebeu os atendimentos e posteriormente foi liberado. Em seguida, ele foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Não há informações se o acusado continua detido à disposição da Justiça.