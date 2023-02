Homem esfaqueado em Porto de Moz morre ao ser transferido para Altamira

​Um homem, cuja identidade não foi divulgada, morreu nesta quinta-feira (16) no momento em que era transferido ao município de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele foi atingido por, pelo menos, duas facadas - uma na altura do pescoço e outra na barriga - em um restaurante do bairro Praião, na cidade de Porto de Moz, oeste do Estado. Não há informações sobre quando exatamente o crime ocorreu. Nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima gravou um vídeo, no hospital, direcionado aos familiares e amigos. Na gravação, o homem afirmava estar se recuperando bem. “Fala, meus amigos, bom dia! Quero agradecer aqui a cada um que mandou mensagem para mim e avisar a todos que eu estou melhorando. Está bem?​​ Foi feita uma drenagem no meu pulmão. Perdi mais de um litro de sangue. Mas, graças a Deus, está estendendo a mão em cima de cada situação que está acontecendo aqui comigo. Logo logo, eu estou aí”, disse o homem, bastante emocionado.

Como aconteceu o crime

Testemunhas relataram para a polícia que o homem estava em um restaurante quando dois homens teriam chegado em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo e desferiu as facadas contra a vítima. Em seguida, os criminosos fugiram, tomando rumo desconhecido e ainda não foram localizados.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.