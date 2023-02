Adolescente mata o pai com facadas após discussão sobre venda de latinhas

Na tarde dessa quarta-feira (15), um trágico evento ocorreu em Guarulhos, cidade da Grande São Paulo, envolvendo um adolescente e seu pai. Após uma discussão acalorada sobre a venda de latinhas, o filho esfaqueou o próprio pai com várias facadas, resultando em sua morte. As informações são do Metrópoles

VEJA MAIS

A polícia militar estava fazendo uma ronda rotineira no bairro Cocaia quando recebeu uma denúncia de violência doméstica. Os policiais se dirigiram ao endereço e encontraram o filho, que tinha ferido sua mão durante o ataque, e o pai de 42 anos, que tinha diversos ferimentos, especialmente no peito, e estava sem vida.

As investigações iniciais apontam que o homicídio qualificado foi motivado por uma briga banal e sem sentido entre pai e filho. O adolescente foi apreendido em flagrante pelas autoridades competentes e deve responder judicialmente pelos seus atos.