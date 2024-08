Homem entrega mochila com arma para mulher e ambos acabam presos em Marabá

Cristian Brito Rêgo e Sâmia Matias Pinto foram presos na noite de domingo (25), no bairro da Paz, em Marabá, no sudeste paraense, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu na rua Vila Lobos, durante a Operação Tolerância Zero, coordenada pelo 34° Batalhão de Polícia Militar.

Os policiais do 34° BPM realizavam rondas na área quando avistaram Cristian, conhecido por seu envolvimento em diversos delitos, entregando uma mochila para Sâmia, sua esposa. Ao abordarem o casal e revistarem a mochila, os policiais encontraram um revólver calibre .32, carregado com três munições intactas.​

Sâmia admitiu que a arma pertencia ao seu marido, levando os policiais a dar voz de prisão a Cristian. Ambos foram conduzidos à 21ª Seccional Urbana para os procedimentos legais. Cristian, que estava em liberdade provisória, já respondia a processos criminais por receptação, adulteração de sinais veiculares e violência doméstica. O casal segue preso, à disposição da Justiça.