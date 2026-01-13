Homem em situação de rua é morto a tiros em Redenção

Um homem identificado somente como Josué foi morto a tiros em Redenção, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), na rua C-Treze, próximo ao posto de saúde do município. Segundo as informações iniciais, a vítima era pessoa em situação de rua e estaria em uma área de mata onde costumava ficar durante a noite. Não há informações sobre quem é o autor do homicídio.

Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu por volta das 22h. Moradores acionaram a Polícia Militar ao ouvirem os tiros e avistarem a vítima caída próximo a uma área de mata. Nenhuma pessoa repassou detalhes sobre a dinâmica do homicídio ou quem seria o autor. Os agentes foram ao local e constataram que a vítima estava sem sinais vitais e com marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo.

As testemunhas informaram que a vítima era conhecida na área e costumava recolher itens de metal e plástico pelas ruas. Próximo ao corpo, além de várias marcas de sangue, estava a bicicleta de Josué, encostada em uma árvore, junto a uma sacola com pedaços de plástico, um lençol e um papelão. Os moradores teriam dito acreditar que o homem estaria se preparando para dormir no local, como costumava fazer diariamente.

Peritos estiveram no local, junto com a Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis. Eles informaram que o homem foi atingido por sete tiros, sendo dois na cabeça e os outros pelo corpo. O cadáver foi encaminhado para o hospital, onde aguardaria para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.