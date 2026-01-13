Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem em situação de rua é morto a tiros em Redenção

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), no Setor Átila

O Liberal
fonte

Morador de rua é morto a tiros em Redenção. (Reprodução: Karlos Wonei / Instagram)

Um homem identificado somente como Josué foi morto a tiros em Redenção, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), na rua C-Treze, próximo ao posto de saúde do município. Segundo as informações iniciais, a vítima era pessoa em situação de rua e estaria em uma área de mata onde costumava ficar durante a noite. Não há informações sobre quem é o autor do homicídio.

Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu por volta das 22h. Moradores acionaram a Polícia Militar ao ouvirem os tiros e avistarem a vítima caída próximo a uma área de mata. Nenhuma pessoa repassou detalhes sobre a dinâmica do homicídio ou quem seria o autor. Os agentes foram ao local e constataram que a vítima estava sem sinais vitais e com marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo.

As testemunhas informaram que a vítima era conhecida na área e costumava recolher itens de metal e plástico pelas ruas. Próximo ao corpo, além de várias marcas de sangue, estava a bicicleta de Josué, encostada em uma árvore, junto a uma sacola com pedaços de plástico, um lençol e um papelão. Os moradores teriam dito acreditar que o homem estaria se preparando para dormir no local, como costumava fazer diariamente.

Peritos estiveram no local, junto com a Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis. Eles informaram que o homem foi atingido por sete tiros, sendo dois na cabeça e os outros pelo corpo. O cadáver foi encaminhado para o hospital, onde aguardaria para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em redenção

homem é morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem em situação de rua é morto a tiros em Redenção

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), no Setor Átila

13.01.26 8h51

ACIDENTE

Criança morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete na divisa de Anapu e Pacajá (PA)

O acidente gravíssimo ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), após uma curva na Vicinal da Ajax

12.01.26 23h59

POLÍCIA

Menino de 14 anos morre por descarga elétrica em instalação irregular em Marabá

Vizinho responsável pela instalação elétrica não prestou socorro à vítima ou apoio à família

12.01.26 22h51

FLAGRANTE

Médica é presa com mais de 70 kg de drogas em frente às filhas

Edivania Soares de Sousa transportava maconha e skunk com duas filhas menores no carro

12.01.26 22h05

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Médica é presa com mais de 70 kg de drogas em frente às filhas

Edivania Soares de Sousa transportava maconha e skunk com duas filhas menores no carro

12.01.26 22h05

POLÍCIA

Menino de 14 anos morre por descarga elétrica em instalação irregular em Marabá

Vizinho responsável pela instalação elétrica não prestou socorro à vítima ou apoio à família

12.01.26 22h51

ACIDENTE

Criança morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete na divisa de Anapu e Pacajá (PA)

O acidente gravíssimo ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), após uma curva na Vicinal da Ajax

12.01.26 23h59

POLÍCIA

Mãe é presa por agredir três filhos com fio elétrico em Marituba; um deles bebê

Bebê de um ano, e crianças de 4 e 6 anos foram encontradas com várias marcas pelos corpos; mãe foi presa em flagrante

12.01.26 21h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda