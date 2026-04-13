Homem em situação de rua agredido com arma de choque é resgatado e encaminhado para abrigo, em Belém

O homem em situação de rua agredido com uma arma de choque na manhã desta segunda-feira (13), em Belém, foi resgatado e encaminhado ao Espaço Acolher, serviço municipal de assistência social. O ataque ocorreu nas proximidades de uma unidade do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), na avenida Alcindo Cacela, entre as ruas Domingos Marreiros e Boaventura da Silva, no bairro do Umarizal. O principal suspeito é um aluno da instituição.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará. De acordo com a Polícia Militar do Pará, uma guarnição do 2º Batalhão foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal no local. Ao chegarem, os policiais encontraram um tumulto, com pessoas ameaçando os estudantes envolvidos.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento da agressão: o suspeito corre em direção ao homem em situação de rua e o surpreende por trás com o choque elétrico. Após ser atingida, a vítima permanece parada e não reage. A cena gerou revolta entre entregadores por aplicativo que estavam na área e tentaram confrontar o estudante na entrada da universidade.

Segundo a Polícia Militar, o taser utilizado, equipamento de uso restrito, foi apreendido. O aluno apontado como responsável foi conduzido à Seccional de São Brás, onde prestou depoimento e foi liberado. A idade dele e de outro suspeito, que teria filmado a ação, não foi confirmada oficialmente.

Moradores da região afirmam que o homem é conhecido na área e costuma receber ajuda das pessoas, com alimentação, banho e outros cuidados básicos.

Vítima recebe acolhimento

Na noite desta segunda-feira (13), o prefeito Igor Normando informou que a vítima foi localizada e encaminhada ao Espaço Acolher, onde passará a receber atendimento.

“Revoltante e inaceitável. Cenas como essa de jovens que estão maltratando e dando choque em pessoas que estão vivendo em condições de rua, sem dúvida alguma, chocam a todos nós que estamos assistindo. Por isso, a gente já oficiou a Polícia Civil para que ela possa tomar todas as medidas cabíveis e esses jovens possam ser punidos com todo o rigor da lei. E mais do que isso: a gente já identificou a pessoa que sofreu maus-tratos por parte desses jovens e a gente já está levando para o nosso Espaço Acolher, para que ela possa ser tratada com carinho, respeito e cuidado”, declarou.

Instituição afasta alunos

O Cesupa informou que afastou os alunos envolvidos e que abrirá procedimento administrativo interno para apurar os fatos e aplicar as punições cabíveis. A instituição destacou que colaborou com as autoridades desde o início e que o coordenador do curso de Direito acompanhou as providências adotadas na delegacia.

Ministério Público Federal

Após a repercussão, o Ministério Público Federal abriu apuração por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. O procurador Sadi Machado determinou a solicitação de informações à universidade e o envio do caso ao Ministério Público do Estado do Pará para apuração criminal.

Deputada pede providências

A deputada estadual Lívia Duarte também cobrou providências, classificando o episódio como possível lesão corporal ou tortura, além de apontar humilhação e aporofobia. Para a parlamentar, o caso evidencia desprezo pela dignidade humana e exige resposta firme das autoridades.