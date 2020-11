Homem em bicicleta morre atropelado e tem corpo esmagado

Um homem, ainda sem identificação, morreu atropelado por volta das 20h30 desta noite de sexta-feira (13), no município de Marituba, na Grande Belém. As primeiras informações sobre o fato são de que a vítima estava quase em frente ao Residencial Viver Melhor Marituba e tentou atravessar a pista.

Ocorre que ele acabou sendo atingido por uma carreta e teve o corpo esmagado, sofrendo morte instantânea. O ciclista transitava na BR-316, no sentido de saída de Belém. Moradores da área disseram que há necessidade de ser viabilizada uma passarela no local do acidente, dado o fluxo intenso de veículos a qualquer hora do dia, além de ser uma área de circulação de pessoas. Perto de onde o ciclista morreu, funciona uma semáforo.

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) atuaram no isolamento da área e ordenamento do tráfego. Um congestionamento quilométrico formou-se no perímetro do acidente.